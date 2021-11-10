Kaçacak delik kalmadı

Göksel Çağlav Ankara

PKK başta olmak üzere DHKP-C, MLKP, DEAŞ ve FETÖ’ye karşı hem yurtiçi hem de yurtdışında başarılı şekilde devam eden operasyonlar sayesinde terör örgütleri bitme noktasına getirilirken aynı zamanda kış üslenmesine de fırsat verilmedi.

İnlerinde sıkıştılar

Özellikle PKK’ya karşı doğu ve güneydoğu bölgelerinde başlatılan operasyonlarla bölgedeki teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mağara, barınak ve sığınak da imha edildi. Bölgede 7 gün, 24 saat devriye atan İHA ve termal kameralı SİHA’lar nedeniyle saklandıkları yerde sıkışan teröristlerin yaşam, gıda, ve tüp gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehir yapılanmalarından destek almak zorunda olduğunu belirten güvenlik ve istihbarat birimleri, vatandaşları ve esnafı uyararak şüpheli görülen kişilerin yaptığı alışverişlerin ihbar edilmesini istiyor.

Akit’e konuşan ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür, teröristlerin sahada ve arazideki hareketleri de engellendiğini bulundukları alanlarda sıkıştıklarını belirterek “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre Türkiye’de 150-200 kişilik terörist bir grup kaldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye terörle mücadele konusunda konseptini değiştirmiş, sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesinde de terörü kaynağında imha sürecine başlamıştı. Zaten bir şekilde Türkiye’ye girenler de anında imha ediliyorlar. Artık kaçacak yerleri kalmadı. Bulundukları alanlarda sıkıştılar” dedi.