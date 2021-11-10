  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaçacak delik kalmadı
Gündem

Kaçacak delik kalmadı

Asker, polis ve MİT’in koordineli yürüttüğü yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlar, başta PKK olmak üzere DHKP-C, MLKP, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerini bitme noktasına getirdi. Kış yapılanması için kaçacak delik bulamayan teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, saklanacakları bütün delikler de imha ediliyor. Akit’e konuşan terör uzmanları da kaçacak yerin kalmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 09:01:00 -
Kaçacak delik kalmadı

Göksel Çağlav  Ankara

PKK başta olmak üzere DHKP-C, MLKP, DEAŞ ve FETÖ’ye karşı hem yurtiçi hem de yurtdışında başarılı şekilde devam eden operasyonlar sayesinde terör örgütleri bitme noktasına getirilirken aynı zamanda kış üslenmesine de fırsat verilmedi.

İnlerinde sıkıştılar

Özellikle PKK’ya karşı doğu ve güneydoğu bölgelerinde başlatılan operasyonlarla bölgedeki teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mağara, barınak ve sığınak da imha edildi. Bölgede 7 gün, 24 saat devriye atan İHA ve termal kameralı SİHA’lar nedeniyle saklandıkları yerde sıkışan teröristlerin yaşam, gıda, ve tüp gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehir yapılanmalarından destek almak zorunda olduğunu belirten güvenlik ve istihbarat birimleri, vatandaşları ve esnafı uyararak şüpheli görülen kişilerin yaptığı alışverişlerin ihbar edilmesini istiyor.

Akit’e konuşan ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür, teröristlerin sahada ve arazideki hareketleri de engellendiğini bulundukları alanlarda sıkıştıklarını belirterek “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre Türkiye’de 150-200 kişilik terörist bir grup kaldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye terörle mücadele konusunda konseptini değiştirmiş, sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesinde de terörü kaynağında imha sürecine başlamıştı. Zaten bir şekilde Türkiye’ye girenler de anında imha ediliyorlar. Artık kaçacak yerleri kalmadı. Bulundukları alanlarda sıkıştılar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paraşütsüz düşecek’ diyerek tarih verdi! Doları olanın serveti mum gibi eriyecek
Ekonomi

Paraşütsüz düşecek’ diyerek tarih verdi! Doları olanın serveti mum gibi eriyecek

Dolar kurunda yatay seyir devam ederken yazar Necmettin Batırel'den dikkat çeken bir tahmin geldi.
Salatanın böylesi! Kalbini ve midesini sevenler bunu tercih ediyor
Aktüel

Salatanın böylesi! Kalbini ve midesini sevenler bunu tercih ediyor

Kereviz salatası tarifi hem kolay hem lezzetli. Sofrada yoğurtlu meze eksikse kereviz salatasını deneyebilirsiniz. Cevizle veya dereotuyla s..
Koç Holding'den 'batarya' açıklaması
Ekonomi

Koç Holding'den 'batarya' açıklaması

Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde çıkan haberlere ilişkin Koç Holding, açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay