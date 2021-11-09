Koronavirüs salgınının son bulması için uzmanlar bir tarih veremiyor ancak toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılamanın son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Peki, kim ne zaman 3.doz aşı olabilecek?

Kaç yaş 3.doz korona aşısı yaptırabiliyor? 3.doz korona aşı randevusu al

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması, eski günlere dönüş için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiği uzmanlarca ifade ediliyor. Toplumsal bağışıklık için nüfusun yüzde 70’inden fazlasının tam doz aşı olması gerektiği belirtiliyor.

2 doz Sinovac aşısı olanlar temmuz aşılının ilk haftasından bu yana üçüncü doz aşı yaptırabiliyorlar. 2 doz inaktif aşının ardından dileyen yine Sinovac ya da Biontech yaptırabiliyor. 2 doz İSnovac olanlar ikinci aşının üzerinden 2 ay geçtikten sonra 3. aşı için randevu alabiliyor. Biontech için ise 3.doz kararı yoktu ancak salgında gelinen durum ve aşıların üzerinden uzunca zaman geçmesiyle birlikte 3.doz Biontech kararı çıktı. Ancak 3.doz aşısı randevusu belirli yaş gruplarındaki kişiler alabiliyor.

2 doz Biontech olan 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlar 3.doz randevusu alabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “2 doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" dedi.

Aşı randevunuzu MHRS web sitesi ya da uygulaması üzerinden alabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa sisteme e Devlet şifrenizle de giriş yapabiliyorsunuz. Bunun için ‘e Devlet’ ile giriş kısmını tıklamanız gerekiyor. Ayrıca ALO 182’yi arayarak da randevu alabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “İki doz aşılanmış olan kişilerin antikor yanıtı, 4. aydan sonra azalıp 6. aydan sonra neredeyse koruyuculuk seviyesinin çok çok altına düşüyor. Bu perspektifte mutlaka 3 dozu özellikle de 65 yaş grubunun olması gerekiyor. Geçen hafta içinde olgu sayılarının arttığı illere ve bölgelere baktığımızda, özellikle 'mavi' kategorideki illerde olgu sayılarının arttığını görmeye başladık. Buralarda aşılama oranları iyi ama yeni çıkan olgularda 3. doz aşısını olmayan grubun fazla olduğunu görüyoruz. Hatırlatma dozu önemli. Bu doz geciktikçe ve olmadıkça virüsle karşılaştığınız anda hastalığı ağır atlatma riskiniz halihazırda var. Hiç aşılanmamış gruba göre daha düşük ama bu hiçbir zaman sıfır değil” dedi.