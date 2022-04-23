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Spor Kaç takım çalıştırdı? Yılmaz Vural açıkladı... Sayıyı duyanlar şaşkına döndü
Spor

Kaç takım çalıştırdı? Yılmaz Vural açıkladı... Sayıyı duyanlar şaşkına döndü

Teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir organizasyonda şu ana kadar 30 takımı çalıştırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 19:02:00 -
Kaç takım çalıştırdı? Yılmaz Vural açıkladı... Sayıyı duyanlar şaşkına döndü

Teknik direktör Yılmaz Vural, Trakya Üniversitesi Fenerbahçeliler Topluluğu ve Edirne Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte soruları cevapladı.

Vural, Edirnespor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde gerçekleşen programda soruları cevapladı.

53 yıldır futbolun içinde olduğunu ifade eden Vural, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde takım çalıştırdığını söyledi.

Teknik direktörlük de 36. yılı geride bıraktığını anlatan Vural, "Kariyerimde 30 takım çalıştırdım. Türkiye'nin her bölgesinde 2-3 kez bulundum ve antrenörlük yaptım. O yüzden Türkiye'yi iyi bilirim. Oralarda neler oluyor köyünden kasabasına kadar bilirim." ifadelerini kullandı.

Vural, futbolun gelişmesi için çalışmalar yapılması ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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