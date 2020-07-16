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Eğitim

Kaç puanla hangi liseye girilir? | Lise taban puanları yüzdelik dilim 2020

Hangi okula kaç puanla girilir? 20 Haziran’da yapılan LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Lise sınavı puanlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci kaç puanla hangi okula girebileceğini araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci “Kaç puanla hangi okula girerim?” , “Hangi lise kaç puan?” , “25 puanla hangi liseye girilir?” , “350 puanla hangi liseye girilir?” konularını araştırıyor. İşte, lise taban puanları yüzdelik dilim 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:20:00 -
Kaç puanla hangi liseye girilir? | Lise taban puanları yüzdelik dilim 2020

20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavı yapıldı. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Beklenen gün geldi ve sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci LGS’den aldığı puanla hangi okula yerleşebileceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Kaç puanla hangi liseye girilir? | Lise taban puanları yüzdelik dilim 2020

LGS puanlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi hangi okula yerleşebileceğini araştırmaya başladı.

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