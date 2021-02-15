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Sağlık Kaç kişi korona aşısı oldu? Bir günde kaç kişiye korona aşısı yapıldı?
Sağlık

Kaç kişi korona aşısı oldu? Bir günde kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Koronavirüs aşısı kaç kişiye yapıldı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama çalışmaları son derece önemli. Vatandaşlar kaç kişiye aşı yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, kaç kişi korona aşısı oldu? Türkiye'de bir günde kaç korona aşısı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:38:00 -
Kaç kişi korona aşısı oldu? Bir günde kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Koronavirüs salgınını sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Aşı sırasını bekleyenler şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldığını araştırıyor. Kaç kişi korona aşısı oldu?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Bir günde kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Sağlık Bakanlığı anlık olarak korona aşısı olanların sayısını açıklıyor. 15 Şubat Pazartesi 13.30 itibariyle toplam 4.239.028 kişiye aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Şubat’ta 500 binden fazla aşı yapılacağını ve aşı yapılanların sayısı artıkça hayatlarımızdaki soru işaretlerinin kalkacağını ifade etti. Bakan Koca paylaşımında, “Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" ifadelerine yer verdi.

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