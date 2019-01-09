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Kabus geri döndü... Hepsi durduruldu

Londra’nın Heathrow Havalimanı yakınında bir drone tespit edilmesinin ardından kalkışlar yaklaşık 1,5 saat süreyle askıya alındı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 06:33
Kabus geri döndü... Hepsi durduruldu

İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow yakınında bir drone tespit edilmesi üzerine kalkışlar yaklaşık 1,5 saat süreyle durduruldu.

Yılda yaklaşık 70 milyon yolcuya hizmet veren Heathrow Havalimanı'nın yönetimi, geçen ay Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone krizinin ardından bu tür olayları önlemeye dönük bir sistem kuracağını duyurmuştu.

Geçen ay sonunda da İngiltere’nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick’de drone ihbarları nedeniyle 2 gün boyunca bine yakın uçuş askıya alınmıştı.

Olaydan 100 binden fazla yolcu olumsuz etkilenirken, droneleri uçurduğu şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişinin daha sonra suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 5 milyar sterlinlik yatırımla drone tarama ve tespit sistemi yerleştirilmişti.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokanlar 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 06:51
  1. Heathrow
  2. havaalanı
  3. londra

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