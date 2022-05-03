Kabızlığı anında kesen karışım: Çörek otu, zeytinyağı ve yoğurt!

Çörekotu, zeytinyağı ve yoğurt ile yapılacak karışım kabızlığı hemen kesecek daha sağlıklı bir sindirim sistemi sağlayacaktır. Özellikle çörekotu sindirim sistemi üzerine inanılmaz etkileri olan bir besindir. Ayrıca kilo verme çabasında olan kişilerde çörekotunu sık sık tüketerek sindirim sistemini hızlandırabilir. Yoğurt ise hayvansal gıda olmasından dolayı tokluk hissi verecektir. Ayrıca içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde sindirim sisteminde olumlu etkilere yol açıyor. Bu kürün ne kadar etkili olacağı tamamen düzenli kullanıma bağlıdır. Düzenli kullanıldığı takdirde etkileri net olarak görülür. Ayrıca bu kürü kullanırken yenilen içilen diğer gıdalara da dikkat edilmeli mümkün olduğunca sıvı ve sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.

Mikrop, virüs ve mantarlara karşı öldürücü etkiye sahip olan çörek otu, ifraz boşaltıcı ve solunum borusunu genişleticidir. Ayrıca çörek otu, kan şekerini de düşürür. Damar hastalıklarını önler ve hazmı kolaylaştırır. Çörek otu ayrıca idrar söktürücü özelliği ile safraya da iyi gelir.

Doğanın en şifalı besinlerinden olan zeytinyağı karaciğeri temizler, sindirimi kolaylaştırır, metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda cildi güzelleştirir, saç bakımına olumlu etkileriyle bilinir, diyabete iyi gelir, kan basıncını düzenler ve stresi azaltması gibi daha birçok yararı vardır.

Yoğurt içerdiği kalsiyumdan dolayı sadece kemik ve dişler için değil aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemlidir. Sindirim sistemi ve bağırsak florası için yoğurtta bulunan probiyotikler çok faydalıdır.

Bu üç şifalı besin bir araya gelirse...

Kabızlığı kesen tarif



Malzemeler

3 yemek kaşığı ev yoğurdu

3 çay kaşığı çörekotu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kabızlığı kesen tarif nasıl yapılır?

İlk olarak 3 çay kaşığı çörekotu havanda dövülerek ezilir. Burada çörekotunu ezmek şart değildir zira ezmeden de yapabilirsiniz ancak ezildiği takdirde daha hızlı verim alacağınız da kesindir. Sonrasında ayrı bir kaba 3 yemek kaşığı yoğurdu alın. Ardından havanda ezdiğiniz çörekotu ve zeytinyağını da ekleyerek bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Elde edilen karışımı her öğünden 20 dakika önce kadar tüketerek kabızlığın önüne geçebilirsiniz. Bu karışımı tükettikten sonra üzerine 1 bardak su içmeniz gerekmektedir. Bu karışımı yaklaşık 15 gün kadar düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Ancak 15 günün ardından en az 15 gün kadar ara vermeniz gerekmektedir. 15 günlük bekleme süresinin ardından yine 15 gün kadar uygulayabilirsiniz.