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Gündem

Kabirler ne hale geldi! Ekrem'den mezarda yatanlara da rahat yok

Yeniakit Publisher
2024-02-02 18:22:00 - 2024-02-02 19:03:24

İşbilmez Ekrem, İstanbululara eziyet ettiği gibi ölmüşlere de eziyete de başladı.

Görev süresinin sonuna yaklaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ölülere de huzursuzluk vermeye başladı. 

Sarıyer Merkez Mahallesi Orta Çeşme Sokak’taki Sarıyer Mezarlığı’nda son olarak Kasım ayında ağaçlar budandı. Sokağın yoğunluğu yüzünden yarım kalan budama işleminde pek çok mezar ve mezar taşı zarar gördü.

Yakınlarının mezarlarının kırık dökük olduğunu gören vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi. Ancak hala bir çözüm üretilmedi.

Budama işleminin aylardır bitirilmediğini söyleyen vatandaşlar, şikayetlerini yetkililere bildirdiklerini ve sonuç beklediklerini ifade etti.


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Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Sinan Yüksel, şöyle konuştu:

Sarıyer Mezarlığı’ndaki ağaçların kesilmesini, budanmasını bekliyoruz. Burası konum itibariyle de çok merkezi bir nokta, hem okul yolu hem de semt pazarımızın kurulduğu yer. Mezarlığın içinde de onlarca çürük ağaç da var, korkuyoruz, tedirginiz. Daha önce belediye ekipleri geldi fakat budama işlemi tam olarak bitmediği için mezar taşlarını yapamadılar. Bu işlemin yapılması için de budama işleminin tam olarak bitirilmesi gerekiyor. Mezarlarının taşları kırılan vatandaşlarımız da bu durumdan muzdarip ve mağdur. Biz de vefat eden vatandaşlarımızın mezar taşlarını bu şekilde görmekten manevi olarak rahatsızlık duyuyoruz. Mağduruz ve insanlara mahcup oluyoruz. bir an önce Büyükşehir Belediyesi’nden bu işlemlerin bitmesini istiyoruz.

Mezar taşı zarar gören Aksu ailesinden Hasan Aksu ise "İBB tarafından ağaçlar kesilirken mezarlarımız zarar görmüş. Uzun zamandır ağaçların budanmasını ve mezarlarımızın yapılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yetkililerden bir haber alamadık, mağdur durumdayız. Mezarlarımızın taşları kırık ve her tarafa yayılmış durumda. 3-4 aydır bekliyoruz. Bir an önce ağaçların budanıp bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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