Kabinede değişiklik! Bazı Bakanlar değişti

Resmi Gazete'nin 31461 nolu sayısında Bazı bakanlıklarda yapılan değişiklik ve atamalar yer aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 bakanlığa ayrılmasıyla Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı.

Bakanlık Sayısı 17'ye çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamede her iki bakanlığın görev yetki ve sorumlulukları ve bağlı kuruluşları tanımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatı için 11, Çalışma ve Sosyal Güvnelik Bakanlığı Merkez Teşkilatı için de 8 yeni kadro ihdas edildi. İki yeni bakanlığın oluşturulmasıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.

Mehmet Muş kimdir?

1982 yılında Trabzon Sürmene'de doğan Ticeret Bakanı Mehmet Muş kariyeri boyunca önemli görevlerde bulundu.

İşte Muş'un kariyeri:

İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.



Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir.

Vedat Bilgin Kimdir?

Sosyolog, bilim insanı ve yazar Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te doğdu.

TBMM 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili Bilgin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Vedat Bilgin, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapmaktaydı.

Derya yanık kimdir(Biyografi)?

1972 yılında Adana Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.