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Biyografi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?
Biyografi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yer alan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 02:09:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan kabine değişikliği sonrası, AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

Derya yanık kimdir(Biyografi)?

1972 yılında Adana Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKPARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 21 Nisan 2021'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olmuştur.

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