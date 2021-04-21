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Biyografi Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?
Biyografi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Ticeret Bakanı olarak Ruhsar Pekcan'ın yerine Bakan olarak atanan Mehmet Muş Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi ve ekonomi alanında önemli çalışmalar yürüttü.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 01:46:00 -
Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

1982 yılında Trabzon Sürmene'de doğan Ticeret Bakanı Mehmet Muş kariyeri boyunca önemli görevlerde bulundu.

İşte Muş'un kariyeri:

İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.


Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.


24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir. 21 Nisan 2021 tarihinde Ticeret Bakanı oldu.

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