Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Vedat Bilgin Kimdir?

Sosyolog, bilim insanı ve yazar Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te doğdu.

TBMM 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili Bilgin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Vedat Bilgin, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapmaktaydı.

21 Nisan 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.