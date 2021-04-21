  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?
Biyografi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ikiye ayrılmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu. İşte Bilgin'in kariyeri.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 01:56:00 -
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Vedat Bilgin Kimdir?

Sosyolog, bilim insanı ve yazar Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te doğdu.

TBMM 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili Bilgin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Vedat Bilgin, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapmaktaydı.

21 Nisan 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Akıllı telefonu olan herkesin başına gelebilir
Teknoloji

Dikkat! Akıllı telefonu olan herkesin başına gelebilir

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde yolda yürüyen bir gencin çantasındaki akıllı telefon bir anda tutuştu. Olayın bataryadan kay..
Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!
Gündem

Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!

Oruç tutan futbolcuları hedef alarak, onları, 'şov yapmakla' itham eden Barış Yarkadaş'a tepki yağarken, Yarkadaş'ın, Hristiyanlara gösterdi..
Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!
Gündem

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aşı olmaya gittiğini söylerken, olmadık yalanlara baş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay