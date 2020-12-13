14 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemiz de mart ayından bu yana salgına karşı savaş veriyor. Şimdiye kadar 16 bini aşkın vatandaşımız koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirdi. 20 Kasım ve 1 Aralık’ta alınan kararlara yenilerinin eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Şehirler arası seyahat yasaklanacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar gelecek mi?

Bilindiği gibi Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları Kabine Toplantısı’nda değerlendiriliyor. Vatandaşlar bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine Toplantısı’nın bu hafta hangi gün yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Kabine Toplantısı’nın gün ve saati belli olduğunda haberlerimizde yen alacak.

Kabine Toplantısı’nda koronavirüsün yanı sıra Türkiye gündemini yakından ilgilendiren pek çok konu da görüşülecek.