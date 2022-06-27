Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak saat kaçta?
Asgari ücret zammından kurban bayramı tatiline kadar pek çok konuda kabine toplantısında kararların alınması bekleniyor. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman hangi gün saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısı saati:
Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vatandaşlar asgari ücret zammı, kurban bayramı tatili süresi gibi pek çok konuda kararların verilmesini bekliyor. Bu sebeple kabine toplantısının günü saati araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak saat kaçta?
Merakla beklenen kabine toplantısı 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının saat 15.00 sularında başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 18.00 gibi açıklamalarda bulunması bekleniyor.