Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Temmuz ayı yaklaşırken memur, emekli ve asgari ücretli çalışanlar maaşlarına temmuzda ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı kararları güncel: