Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
Temmuz ayı yaklaşırken memur, emekli ve asgari ücretli çalışanlar maaşlarına temmuzda ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı kararları güncel:
Kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunuyor. Temmuz ayı öncesinde gözler maaş zamlarında. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son toplantı 6 Haziran’da yapıldı. Bir sonraki toplantının 20 Haziran’da yapılması bekleniyor. Toplantının tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.