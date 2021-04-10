Kabine toplantıları son bir yıldır yakından takip ediliyor. Salgınla ilgili önemli kararlar kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Bu sebeple pek çok kişi, 'Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?' sorusuna cevap arıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Ramazan ayı yasakları neler olacak?

Son günlerde vaka sayıları 50 bini aştı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Kabine toplantısı 12 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

29 Mart'ta yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı boyunca 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtmişti. Ayrıca ramazan ayında tüm ülkede yeme-içme mekanları müşteri kabul etmeyecek. Ramazanda toplu iftar ve sahurlar ise yasak...