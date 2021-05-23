Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önce kısmi ardından da tam kapanma yaşandı. 17 günlük tam kapanmanın ardından vakalarda ciddi bir düşüş görüldü. Vatandaşların ise gözü kulağı normalleşme takviminde. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?

Son kabine toplantısı 17 Mayıs’ta yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaları haziran ayına kadar süreceğini ve normalleşme takviminin açıklanacağını belirtmişti. Kabine toplantısı tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının 31 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.