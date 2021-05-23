  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İtalya'da teleferik faciası: Çok sayıda ölü var
Cristiano Ronaldo ‘yarım milyar’ oldu
FOX TV’nin taktiği felaketi oldu! Hülya Avşar'dan şaşkına çeviren açıklama
"İsrail'e dalan bombalı uçak İran'a ait"
Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?

Normalleşme takvimi belli oldu mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın ardından ise kademeli normalleşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise önümüzdeki günlerde normalleşme takviminin açıklanacağını belirtmişti. Peki, kabine toplantısı yapıldı mı? Kabine toplantısı ne zaman olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 16:13:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önce kısmi ardından da tam kapanma yaşandı. 17 günlük tam kapanmanın ardından vakalarda ciddi bir düşüş görüldü. Vatandaşların ise gözü kulağı normalleşme takviminde. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?

Son kabine toplantısı 17 Mayıs’ta yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaları haziran ayına kadar süreceğini ve normalleşme takviminin açıklanacağını belirtmişti. Kabine toplantısı tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının 31 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.

Darüşşafaka sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavına kimler girebilir?
Darüşşafaka sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavına kimler girebilir?

Eğitim

Darüşşafaka sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavına kimler girebilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!
Ekonomi

Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!

ABD'de kripto paralarla ilgili flaş adım atıldı. Hazine Bakanlığı, 10 bin doların üzerindeki kripto para varlıklarının vergi dairesine bildi..
SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı
Dünya

SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı

İsrail'in ateşkes alma kararının altında, Filistin'in havalandırdığı SİHA'lar olduğu ortaya çıktı.
E-5’te yürekler ağza geldi! Çocuklar bakın ne yaptı
Yaşam

E-5’te yürekler ağza geldi! Çocuklar bakın ne yaptı

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay