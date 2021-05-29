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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi. Milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, hangi kararların alınacağını, yasakların tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, yasaklar kaldırılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 09:55:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. 1 Haziran itibariyle hangi yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı araştırılıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘kabine toplantısı hangi gün?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Normalleşme takviminin açıklanması beklenen kabine toplantısının 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması öngörülüyor. 1 Haziran itibaren normalleşme adımlarının atılması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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