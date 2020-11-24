Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Koronavirüs salgınında rakamların yükselmesiyle birlikte 16 Kasım’da Bilim Kurulu acilen toplantı ve birtakım tavsiye kararı aldı. Alınan tavsiye kararları 17 Kasım Salı günü kabine toplantısında görüşüldü. Yüz yüze eğitime ara verilmesi, sokak kısıtlamaları, mekanların çalışma saatlerine kadar alınan yeni tedbirler 20 Kasım Cuma günü uygulanmaya başladı. Peki, yeni kısıtlamalar gelir mi?

Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine toplantısı yeni yasaklar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim kurulu üyeleri yaptıkları açıklamalarda iki hafta içerisinde vakalarda düşüş gözlenmezse yeni tedbirlerin geleceğinin sinyallerini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeye davet etti. Vatandaşlar yeni kararların alınma ihtimali olan kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine Toplantısı’nın bu hafta olup olmayacağı ya da hangi gün gerçekleştirileceğine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.