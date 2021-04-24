Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından önemli kararlar kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. 14 Nisan’dan bu yana ülkemizde kısmi kapanma uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısının tarihi belli oldu mu?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları neler olacak?

Son kabine toplantısı 13 Nisan Salı günü yapıldı. 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren ise kısmi kapanma uygulanmaya başladı. Bir sonraki kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Resmi olarak tarih açıklanmadı ancak kabine toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında sokağa çıkma kısıtlamaları, bayramda yasak olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili olarak kararların alınması bekleniyor.