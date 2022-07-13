Kabine toplantısının yapılacağı tarih sıklıkla merak ediliyor. Son günlerde sık sık konuşulan KYK borcu faizlerine yönelik bir çalışmanın olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantıları genellikle 15 günde bir yapılıyor. Bu sebeple vatandaşlar bu hafta bir toplantı olup olmayacağını merak ediyor. Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Bu sebeple kabine toplantısının bu hafta içinde yapılması beklenmiyor. Bir sonraki kabine toplantısının 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK faizlerine yönelik "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Eski adı TEFE... Bir faiz uygulaması değil öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Kanunda olan enflasyon bazlı bir süreç. Biz gençlerimizi hiç mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda gençlerimiz hiç bir mağduriyete ezdirilmeyecek kadar önemli. Yurt içi enflasyon oranıyla ilgili detaylıca çalıştık. Bundan sonra da gençlerimizi mağdur etmemek için adımlar atacağız. İlk kabine toplantısında konuyu kamuoyuyla paylaşacak. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak” dedi.