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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasaklar gelecek mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde kabine toplantıları daha yakından takip edilmeye başlandı. Yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 20:43:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasaklar gelecek mi?

6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca pazartesi gününden itibaren bazı alanlara girişte aşı olmayanlar için aşı zorunluluğu uygulaması başlayacak. Aşı olmayanlar kendilerine yönelik kısıtlamaların artıp artmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasaklar gelecek mi?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Kabine toplantısında yüz yüze eğitim, koronavirüs salgını ve gündeme dair konular masaya yatırılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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