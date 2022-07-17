Öğrenim hayatlarında KYK bursu alanlar faizlerin ne zaman silineceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

KYK burslarının faizlerine ilişkin bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu. Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada kabine toplantısını işaret etti. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kabine toplantısının 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KYK borçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşadığımız diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizler elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir. Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz” açıklamasında bulundu.