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Yaşam Kabine toplantısı bu hafta mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?
Yaşam

Kabine toplantısı bu hafta mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Ramazan bayramı öncesinde milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, hangi konuların masaya yatırılacağını araştırıyor. Peki, emekli ikramiyeleri kabine toplantısında belli olur mu? Bayram tatili kaç gün olacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-17 14:40:00 -
Kabine toplantısı bu hafta mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Son kabine toplantısı 12 Nisan Salı günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyeleri ve tatile ilgili açıklama yapması bekleniyordu. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı ve gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.

Kabine toplantısı bu hafta mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Bayramdan önce kabine toplantısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor. Kabine toplantıları genellikle 15 günde bir gerçekleşiyor. Bir sonraki kabine toplantısının 25 ya da 26 Nisan’da yapılması bekleniyor. Toplantının tarihi netleştiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler, enflasyon, bayram ikramiyesi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

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