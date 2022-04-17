Son kabine toplantısı 12 Nisan Salı günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyeleri ve tatile ilgili açıklama yapması bekleniyordu. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı ve gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.

Kabine toplantısı bu hafta mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Bayramdan önce kabine toplantısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor. Kabine toplantıları genellikle 15 günde bir gerçekleşiyor. Bir sonraki kabine toplantısının 25 ya da 26 Nisan’da yapılması bekleniyor. Toplantının tarihi netleştiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler, enflasyon, bayram ikramiyesi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.