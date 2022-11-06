Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kasım ayının ilk kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü düzenlemesi konusunda muhalefet partileri ile yapılan temaslar değerlendirilecek. Kabine toplantısında EYT düzenlemesi başta olmak üzere dar gelirlilere yönelik atılacak adımlar da masada olacak. Meclis gündemindeki torba yasaların da görüşüleceği toplantıda ayrıca enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar hakkında fikir alışverişi yapılacak.

Başörtüsüne anayasal düzenleme getirmeye yönelik anayasa değişiklik süreci devam ediyor. Taslak metin tamamlandı. AK Parti kurmayları muhalefet partilerinin görüşlerini aldı. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesi veya referanduma gitmesi için muhalefetin tavrı belirleyici olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yapılan görüşmelere ilişkin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA MASADA

Kritik toplantıda ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Türkiye öncülüğünde yeniden açılan tahıl koridorunun ele alınması bekleniyor. Türkiye’nin Finlandiya ile İsveç’in NATO üyeliği sürecindeki tutumunun yanı sıra Yunanistan’la yaşanan gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.

EYT VE TAŞERON

Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

DIŞ GÜNDEM: İSVEÇ VE FİNLANDİYA

haberglobal'e göre: Dış politikada ise gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci olacak. İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı. Ancak her iki ülke teröristlerin iadesi konusunda henüz adım atmış değil.

8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek olan İsveç Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

Görüşmenin gündemi kabinede ele alınacak.

TAHIL ANLAŞMASININ SÜRESİ UZAYACAK MI?

Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl krizinin aşılması için Türkiye'nin öncülüğünde yapılan çalışmalar da kabinede ele alınacak. Anlaşmayı askıya alan Rusya, Türkiye'nin devreye girmesi ile bu kararından vazgeçmişti. 19 Kasım'da anlaşmanın süresini uzatmak için atılacak adımlar değerlendirilecek.

SICAK GÜNDEM EKONOMİ

Kabinenin sıcak başlıklarından bir diğeri ise ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, dar gelirlilere yönelik atılacak yeni adımlar masada olacak. EYT düzenlemesi ve geçici ve sözleşmeli işçilere kadro çalışmalarında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, bu başlıklar kabine toplantısında detaylıca ele alınacak.

Terörle mücadele de kabinenin gündeminde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarda gelinen nokta ve planlanan olası operasyonlar tüm ayrıntılarıyla görüşülecek.