  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meksika güvenlik güçleri göçmenlere müdahale etti
ABD'yi vurmak için son sürat ilerliyor!
Kabil’deki saldırıyı Amerika mı yaptırdı?
Yangınlara müdahale devam ediyor!
Gündem Kabil’deki saldırıyı Amerika mı yaptırdı?
Gündem

Kabil’deki saldırıyı Amerika mı yaptırdı?

Kabil Havalimanında 3 gün önce DEAŞ/H’nin yaptığı terör saldırısının yankıları sürerken uluslararası basında emri Amerikan derin devletinin verdiği iddiaları dolaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 11:23:00 -
Kabil’deki saldırıyı Amerika mı yaptırdı?

 Mehmet Aydın 

Başkan Biden’ın Afganistan’dan çekilmesine karşı olan Pentagon’daki bazı yetkililerin ilişki içinde oldukları DEAŞ’a böyle bir saldırı yaptırıp, “ABD’yi intikam için Kabil’de tutmayı hedeflediği” ifade edildi. Daha önce Trump tarafından bile dile getirilen “DEAŞ’ı ABD ve Suudiler kurdu” gerçeği, Kabil saldırısı sonrası eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin 2017’de röportajı da yine gündeme geldi. O dönemde ABD’nin Sesi Radyosu’na konuşan Karzai, DEAŞ’ı ABD’nin “aracı” olarak nitelendirmişti.

Karzai, o dönemde DEAŞ’a yapılan bir saldırı için de “ABD, bombayı attıktan sonra DEAŞ’ı ortadan kaldırmadı. DEAŞ’ı onların aracı olarak görüyorum. DEAŞ ile ABD arasında hiçbir ayrım yapmıyorum” birliktelikleri olduğunu dile getirmişti.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali KOGEN

Günaydın,hedef ABD askerleri değil,o gün ayrılmaya başlayan Türk askerleriydi.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay