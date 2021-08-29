Kabil’deki saldırıyı Amerika mı yaptırdı?

Mehmet Aydın

Başkan Biden’ın Afganistan’dan çekilmesine karşı olan Pentagon’daki bazı yetkililerin ilişki içinde oldukları DEAŞ’a böyle bir saldırı yaptırıp, “ABD’yi intikam için Kabil’de tutmayı hedeflediği” ifade edildi. Daha önce Trump tarafından bile dile getirilen “DEAŞ’ı ABD ve Suudiler kurdu” gerçeği, Kabil saldırısı sonrası eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin 2017’de röportajı da yine gündeme geldi. O dönemde ABD’nin Sesi Radyosu’na konuşan Karzai, DEAŞ’ı ABD’nin “aracı” olarak nitelendirmişti.

Karzai, o dönemde DEAŞ’a yapılan bir saldırı için de “ABD, bombayı attıktan sonra DEAŞ’ı ortadan kaldırmadı. DEAŞ’ı onların aracı olarak görüyorum. DEAŞ ile ABD arasında hiçbir ayrım yapmıyorum” birliktelikleri olduğunu dile getirmişti.

