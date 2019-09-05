Kabil’deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti
Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat biriminin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.05 Eylül 2019 Perşembe 11:05
Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat biriminin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’in Şaş Darak bölgesinde istihbarat biriminin girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatın kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yabancı uyrukluların bulunduğu konvoyun hedef alındığı saldırıyı Taliban üstlendi.
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