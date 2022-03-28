  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kabe'nin örtüsüne bakım yapıldı
Dünya

Kabe'nin örtüsüne bakım yapıldı

Ramazan ayına hazırlık olarak Mescid-i Haram'da yer alan Kabe'nin örtüsünde bakım onarım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 03:27:00 -
Kabe'nin örtüsüne bakım yapıldı

Hafta sonu başlayacak ramazan ayına hazırlık olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'da yer alan Kabe'nin örtüsünde bakım onarım yapıldığı bildirildi.

Mescid-i Haram hizmetlerinden sorumlu Haremeyni Şerifeyn İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, mübarek ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Kabe'nin örtüsü temizlendi ve bağları yeniden güçlendirilerek gerekli bakım ve onarım yapıldı.

Kabe örtüsünün Bakım İdaresi Müdürü Fahd el-Cabiri, söz konusu çalışmalarda en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi.

Kabe örtüsü, çeşitli zamanlarda uygulanan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının dışında, her yıl hac mevsiminde arife günü değiştiriliyor.

Yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif'in (Kabe örtüsü) üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay