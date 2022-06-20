Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı!

Kabe örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı.

Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar başladı. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, bu yıl çevresine barikatlar kurulmasına rağmen hacıların Kabe örtüsünü kesmesini engellemek için bu yıl da örtünün 3 metre yukarı çekildiğini açıkladı.

Barikat kurulmuştu

Örtünün kaldırılmasının ardından Kabe'nin alt kısmı 2 metre uzunluğunda ve 47 metre genişliğinde beyaz pamuklu başka bir örtüyle kaplandı. Kabe'nin örtüsü hac mevsimin ardından tekrar eski haline getirilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını nedeniyle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, hacı adaylarının duvarlarına dokunmasını engellemek için Kabe'nin çevresine barikat konulmuştu.