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İSLAM Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı!
İSLAM

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı!

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 17:03:00 -

Kabe örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı.

Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar başladı. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, bu yıl çevresine barikatlar kurulmasına rağmen hacıların Kabe örtüsünü kesmesini engellemek için bu yıl da örtünün 3 metre yukarı çekildiğini açıkladı.

Barikat kurulmuştu

Örtünün kaldırılmasının ardından Kabe'nin alt kısmı 2 metre uzunluğunda ve 47 metre genişliğinde beyaz pamuklu başka bir örtüyle kaplandı. Kabe'nin örtüsü hac mevsimin ardından tekrar eski haline getirilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını nedeniyle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, hacı adaylarının duvarlarına dokunmasını engellemek için Kabe'nin çevresine barikat konulmuştu.

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