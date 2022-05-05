Kabaklı peynirli pide tarifi: Kabaklı pide içi tarifi nasıl yapılır? Balkabaklı kapalı kolay ve pratik pide

Kabaklı Peynirli Pide

Kabaklı peynirli pide tarifi için malzemeler

Hamuru için;

1 paket yaş maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Aldığı kadar su

İçi için;

2 kabak

1 su bardağı beyaz peynir

1 su bardağı kaşar rendesi

1 adet soğan

1 adet kırmızı soğan

2 adet yumurta

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

1 yumurta

Kabaklı Peynirli Pide Tarifi Nasıl Yapılır?

Geniş ve derin bir yoğurma kabına unu koyuyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz.Unun ortasına mayayı, sıvı yağı, yumurtayı şekeri ve tuzu koyup aldığı kadar ılık s uyu ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuruyoruz. Üzerine temiz bir bez örterek 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken iç harcı hazırlıyoruz. Kabakları alaca soyarak rendeliyoruz, suyunu sıkıp bir kaba koyup üzerine yumurtayı, kaşar rendesini, beyaz peyniri, ince doğradığımız soğanı, kıydığımız maydanozu tuzunu, biberini ilave edip harmanlıyoruz. Dinlendirdiğimiz hamurdan parçalar kopararak. Hafif unlu tezgah üzerinde uzunlamasına açıyoruz. Açtığımız hamurun üzerine hazırladığımız karışımdan koyup kenarlarını katlıyoruz. Bütün hamur parçalarını aynı işlemi uyguladıktan sonra pidelerin katladığınız kenarlarını yumurta sürerek önceden ısıttığımız 200 dereceli fırında yarım saate yakın pişiriyoruz. Pidemizi sıcak sıcak servise hazır. Afiyet olsun.

Kabaklı Pide İçi tarifi

Kabaklı pide içi tarifi için malzemeler

1 kilo kabak

3 tane kuru soğan

Sıvı yağ

Tuz

2 dilim beyaz peynir

2 yumurta

Pul biber (İsteğe bağlı)

Kabaklı pide içi tarifi nasıl yapılır?

Kabakları soyup rondoda çekelim. Soğanları da soyup yıkayıp rondoda çekelim. Granit ya da seramik tavaya alalım tuz yağ koyalım. kısık ateşte ara ara karıştıralım. 15-20 dakika yeterli oluyor. Soğumaya bırakıyoruz. 2 dilim beyaz peynir ekliyoruz. 2 tane de yumurta kırıp ekliyoruz.

Balkabaklı Kapalı Pide

Balkabaklı kapalı pide tarifi için malzemeler

Hamuru için;

4 su bardağı elenmiş un

1 su bardağı ılık su

3 küp şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

İç harcı;

Yarım kg kabak

2 adet soğan

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

2 adet Yumurta sarısı

1 çorba kaşığı yoğurt

Balkabaklı kapalı pide tarifi nasıl yapılır?

Hamurumuz için bir kaba ılık suyu mayayı şekeri alıp eriyene kadar kaşıkla karıştıralım. Daha sonra un ve tuzumuzu ekleyip yumuşak hamur olana kadar yoğuralım. Beklemeye alalım üzerini kapatarak. İç harcı için sıvı yağ da soğanı yumuşayana kadar kavuralım ve kabağı ekleyelim baharat ve tuzu da ekleyip kavuralım kabaklar yumuşayınca kapatabiliriz. Hamurumuz mayalanınca güzelce yoğurup limon büyüklüğünde bezeler yapalım ince uzun açalım. Hamuru karşılık hamurun uçlarını birleştirelim ,üzerine yumurta yoğurt karışımını sürüp 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim.