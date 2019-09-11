0553 313 94 23

Kabakları ilaçlarken zehirlendi

Bursa’nın İznik ilçesinde kabak tarlasını ilaçlayan çiftçi zehirlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
Kabakları ilaçlarken zehirlendi

Bursa’nın İznik ilçesinde kabak tarlasını ilaçlayan çiftçi zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Boyalıca Mahallesi’nde ikamet eden A.O.T, İvceler mevkiindeki kabaklarına ilaç tankeriyle tarım ilacı atmaya başladı. A.O.T, ilaçlama yaparken zehirlendi. Ailesiyle birlikte ilaçlama yaparken aniden bayılan çiftçi, 112 ambulansıyla önce İznik Devlet Hastanesi’ne, oradan Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da üvey anne katiline müebbet hapis
    1. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    2. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    3. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    4. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    5. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    6. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    7. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    8. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    9. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    10. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    11. Kaçak kazılara jandarma baskını
    12. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    13. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    14. Antalyalı atlet zirve yolunda
    15. İsrail güçleri gece baskınlarını..
    16. Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol..
    17. Tarım ve Orman Şurası için 10 bine..
    18. Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti..
    19. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    20. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    21. Pişken, yeniden milli takımda
    22. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    23. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    24. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    25. Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal..
    26. Eşini öldüren kocaya müebbet
    27. Karar sonrası Arda Turan’dan ilk..
    28. İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13..
    29. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi..
    30. Hafızlık Yarışması Türkiye Finali..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim