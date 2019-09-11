Kabakları ilaçlarken zehirlendi Bursa’nın İznik ilçesinde kabak tarlasını ilaçlayan çiftçi zehirlendi.

Bursa’nın İznik ilçesinde kabak tarlasını ilaçlayan çiftçi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Boyalıca Mahallesi’nde ikamet eden A.O.T, İvceler mevkiindeki kabaklarına ilaç tankeriyle tarım ilacı atmaya başladı. A.O.T, ilaçlama yaparken zehirlendi. Ailesiyle birlikte ilaçlama yaparken aniden bayılan çiftçi, 112 ambulansıyla önce İznik Devlet Hastanesi’ne, oradan Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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