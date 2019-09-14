Dillere destan bir kabak tatlısı hazırlamak inanın gözünüzde büyüdüğü gibi zor bir iş değil. İşte, hem pratik hem lezzetli kabak tatlısı tarifi...

Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 kilo balkabağı

1,4 su bardağı şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Öncelikle işe kabakları temizleyerek başlamalısınız.

Kabağı dilimleyip ardından kabuklarını soyabilirsiniz.

Kabuklar ve çekirdekten arındırdığınız kabakları ister kare kare isterseniz de dikdörtgen olarak kesebilirsiniz.

Geniş bir tencereye bir kat kabak bir kat şeker olarak tüm malzemeleri yerleştirin.

Tencerenin kabağını kapatın ve en az 8 saat bekleyin.

8 saatin sonunda kabağın şekerin etkisiyle suyunu saldığını fark edeceksiniz.

Suyunu salan kabakları orta ateşte pişirin.

Tatlınızı pişirirken şekerin tamamen erimesi için kapağı açık tutmanız önemli.

Kabaklar yumuşayınca tatlınız hazır olmuş demektir.

Tatlınızı soğukken servis edebilirsiniz.

Servis esnasında tatlınızı ceviz ile süsleyebilirsiniz.

Arzu ederseniz kaymak, krema ya da dondurma ile de tatlıyı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.