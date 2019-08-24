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Kabak karpuz tartışması: 1 yaralı

Adana’da seyyar satıcıdan karpuz alan bir kişi, aldığı karpuzun kabak çıktığını ileri sürerek tartıştığı karpuz satan genci bıçakladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:23
Kabak karpuz tartışması: 1 yaralı

Adana’da seyyar satıcıdan karpuz alan bir kişi, aldığı karpuzun kabak çıktığını ileri sürerek tartıştığı karpuz satan genci bıçakladı.


Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Muhammet Ali Çelik (19), okul harçlığını çıkarabilmek için ağabeyi Muhsin Çelik ile birlikte seyyar olarak traktörle karpuz satmaya başladı. Vefa Caddesi’nde bir vatandaş gelerek karpuz istedi. Şahıs, karpuzu satın almadan önce de tadına baktı. Daha sonra da Muhsin Çelik’in verdiği karpuzu 10 lira karşılığında alıp gitti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra Muhammet Ali Çelik karpuz satmak için yer değiştirdiği sırada, kısa süre önce karpuz alan şahıs gelerek "Karpuz kabak çıktı, parasını geri ver" dedi. Çelik ise "Para vermek yerine karpuzu değiştirelim" dedi. Bunun üzerine şahıs sinirlenerek hakaret etmeye ve saldırmaya başladı. Çelik bu durum karşısında "Tamam paranızı geri verelim" dese de şahıs römorktan aldığı bıçakla Çelik’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çelik, çevredeki şahısların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İki yerinden bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak çiziği olan Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Çelik, yaşadığı dehşet anlarını ise şöyle anlattı:


"Şahıs ağabeyimden karpuz almıştı. Ağabeyim yokken gelip karpuzun kabak çıktığını söyledi. Ben de yerine başka bir karpuz verelim dedim ancak o bunu kabul etmeyip hakaret edip daha sonra da saldırdı. Ben parayı vermeyi de kabul ettim ama o beni bıçakladı. Bizde karpuzculuk baba mesleği ben kendimi bildim bileli karpuz satarım ama böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum."


Bu arada polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:23
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