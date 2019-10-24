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Kabak çekirdeği faydaları saymakla bitmiyor

Doktora gitmek istemiyorsan o vakit kabak çekirdeği yemeye devam. Kabak çekirdeği ne işe yarar? Kabak çekirdeğinde hangi vitaminler var? Kabak çekirdeğinin kalorisi ne kadar? Kabak çekirdeği nasıl kurutulur? Yapılan araştırmalar E vitamini zenginliği ile bilinen kabak çekirdeğinin binbir derde deva olduğu ortaya çıktı. Kabak çekirdeğinin içinde bulunan kukurbitin isimli amino asiti sayesinde bağırsakları kurtlardan temizliyor. Triptofan sayesinde uykuya geçmeyi kolaylaştırıyor. Kabak çekirdeğinin faydaları sadece bu kadar olduğünü düşünenler yanılıyor. İşte kabak çekirdeği faydaları.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:59
Kabak çekirdeği faydaları saymakla bitmiyor

Kabak çekirdeği ne işe yarar? Kabak çekirdeğinde hangi vitaminler var? Kabak çekirdeğinin kalorisi ne kadar? Kabak çekirdeği nasıl kurutulur? Yapılan araştırmalar E vitamini zenginliği ile bilinen kabak çekirdeğinin binbir derde deva olduğu ortaya çıktı. Kabak çekirdeğinin içinde bulunan kukurbitin isimli amino asiti sayesinde bağırsakları kurtlardan temizliyor. Triptofan sayesinde uykuya geçmeyi kolaylaştırıyor. Kabak çekirdeğinin faydaları sadece bu kadar olduğünü düşünenler yanılıyor. Kabak çekirdeği müthiş bir selenyum, çinko, magnezyum ve çinko deposu. Kabak çekirdeğinin faydalarına ilişkin Osman Müftüoğlu bakın ne diyor:

Kabak çekirdeği bakın neler yapıyor?

Triptofan zenginliği ile beyinde serotonin üretimini çoğaltıp depresyondan koruyor.

Triptofan sayesinde uykuya geçmeyi kolaylaştırıyor.

Fitosterol zenginliği ile dihidrotestosteron oluşumunu azaltıp prostat büyümesini yavaşlatıyor.

E vitamini zenginliği ile gözleri koruyor.

Kukurbitin isimli amino asiti sayesinde bağırsakları kurtlardan temizliyor.

Kabuğundaki bol demir sayesinde demir eksikliği kansızlığını engellemeye destek oluyor.

Müthiş bir selenyum, çinko, magnezyum ve çinko deposu.

Bu faydalar için sadece 2 çorba kaşığı toz kabak çekirdeği (kabuğu ile birlikte öğütün) ya da 1 çorba kaşığı tam çekirdek yetiyor.

Lütfen kavurmayın, yakmayın, yapısını bozmayın.

Damarlarda plak oluşumu nasıl engellenir? Damar plakları kimlerden en çok görülür?

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:59
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