Kaan Ayhan koptu geliyor!

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılması halinde İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için tekrar masaya oturacak.

Sevilla'nın istediği Victor Nelsson için sarı-kırmızılılar oyuncunun kalmasından yana tavır koyarken bir yandan da İspanyol ekibinin son teklifini bekliyor. Geçen sezon 7 milyon euro bonservisle alınan 23 yaşındaki oyuncu için Sevilla bonuslarla 14-15 milyon euro seviyesine çıksa da Galatasaray ise 20 milyon euroda ısrarcı.

YERLİ ROTASYONU GÜÇLENECEK

Sarı kırmızılı yönetim, Nelsson'u istediği bedelle satması halinde ise rotasını yeniden İtalya'ya çevirecek. Geçen sezonun başında 2.5 milyon euroya Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan için masaya oturulacak. Yönetim 27 yaşındaki milli oyuncuyu kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de hızlı şekilde stoperdeki açığı kapatma hedefinde.







