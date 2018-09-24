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Kaan Air’dan Airshow atağı

Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “exclusive” distribütörü olan Kaan Air, Leonardo Helicopters’in hız, menzil ve yolculara sağladığı konfor ile öne çıkan sıradışı modellerini İstanbul Airshow’da, sergileyecek.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:36
Kaan Air’dan Airshow atağı

Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “exclusive” distribütörü olan Kaan Air, Leonardo Helicopters’in hız, menzil ve yolculara sağladığı konfor ile öne çıkan sıradışı modellerini İstanbul Airshow’da, sergileyecek.

İstanbul’da yeni Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte belki de son kez Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan İstanbul Airshow, 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 12.’cisi düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları fuarı, bölgenin en büyüğü olarak havacılıkta dünya çapında en son teknolojik gelişmeler ile ekipmanları ilgilileriyle buluşturuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:36
  1. İstanbul
  2. Leonardo Helicopters
  3. Kaan Air

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