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Spor Juventus'tan üç büyüklere Kenan Yıldız resti!
Spor

Juventus'tan üç büyüklere Kenan Yıldız resti!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 21:30:00 -
Juventus'tan üç büyüklere Kenan Yıldız resti!

Serie A devi Juventus, milli takımın genç yıldızı Kenan Yıldız için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a cevap verdi!

Tuttosport'un haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gözlerini Yıldız'a dikti. Yetenekli gençle anlaşmaya varmak istiyorlar. Geçtiğimiz yaz 10 milyon avro civarında bir teklif yapan Fenerbahce anında reddedildi.

Juventus, üç Türk devine Yıldız'ın kiralık olarak bile ayrılmasına izin vermek istemediklerini açıkça belirtti.

Kenan Yıldız, Juventus'ta yükselişini sürdürdü. Bu dönem Massimiliano Allegri'nin as takımına yükseldi.

Serie A'da beş kez forma giydi ve Türkiye formasıyla ilk başlangıcında parladı. Almanya'yı 3-2 yendikleri hazırlık maçında harika bir gol attı.

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