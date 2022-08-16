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Spor Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı
Spor

Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Juventus, Sassuolo'yu 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 03:19:00 -
Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım 26. dakikada yeni transferi Arjantinli Angel Di Maria ile 1-0 öne geçti.

43. dakikada Sırp golcü Dusan Vlahovic, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Juventus'un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının hemen başında siyah-beyazlılar, Vlahovic ile bir gol daha bularak farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek, 2022-2023 sezonuna galibiyetle giriş yaptı.

Bu arada, Sassuolo kadrosundaki milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan, Juventus maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Milli oyunculardan Müldür, maçın 7. dakikasında sakatlanarak sahadan sedye ile ayrılmak zorunda kaldı. Müldür, yerini Jeremy Toljan'a bıraktı.

Kaan Ayhan ise 90 dakika mücadele etti.

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