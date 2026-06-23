Juventus ve Fenerbahçe peşindeydi! Alexander Sörloth’tan flaş transfer açıklaması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Atletico Madrid’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 2026 Dünya Kupası’nda Senegal’i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından geleceğine dair çok konuşulacak transfer açıklamalarında bulundu. Adı İtalyan devi Juventus ve Süper Lig’den Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki yıldız forvet, İtalya iddialarına ve Serie A'da oynama ihtimaline "Yorum yok" diyerek kapıyı açık bıraktı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, turnuvada sergilediği performansla dikkat çeken Norveç’in yıldız isimlerinden Alexander Sörloth, transfer gündeminin de bir numaralı maddesi haline geldi.
Norveçli golcü Alexander Sörloth, Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanan maçın ardından transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanan maçın ardından transfer haberlerine yanıt verdi.
"JUVE İÇİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"
Son dönemde İtalya'dan Juventus ile adı geçen Norveçli golcü, "Juventus hakkında hiçbir şey söyleyemem." dedi.
Sörloth, "Gelecek sezon İtalya'da olacak mı?" ve "Gelecek sezon İtalya'da oynamak ister mi?" sorularına ise, "Yorum yok." yanıtını verdi.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid forması altında geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.
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