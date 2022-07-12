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Spor Juventus, Türk oyuncuyu resmen açıkladı
Spor

Juventus, Türk oyuncuyu resmen açıkladı

Juventus, Bayern Münih altyapısında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 14:13:00 -
Juventus, Türk oyuncuyu resmen açıkladı

Bayern Münih altyapısından yetişen ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan ve ismi birçok Avrupa deviyle anılan Kenan Yıldız'ın yeni yeni rotası Juventus oldu.

Bayern U19'da tüm kulvarlarda 20 maça çıkan ve 6 gol, 8 asistle oynayan 17 yaşındaki oyuncu Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2021 yılından itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nda oynayan, orta sahanın yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Kenan, Ay Yıldızlı forma ile çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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