Juventus, Türk oyuncuyu resmen açıkladı
Juventus, Bayern Münih altyapısında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bayern Münih altyapısından yetişen ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan ve ismi birçok Avrupa deviyle anılan Kenan Yıldız'ın yeni yeni rotası Juventus oldu.
Bayern U19'da tüm kulvarlarda 20 maça çıkan ve 6 gol, 8 asistle oynayan 17 yaşındaki oyuncu Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2021 yılından itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nda oynayan, orta sahanın yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Kenan, Ay Yıldızlı forma ile çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.