  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus son dakikada yıkıldı
Spor

Juventus son dakikada yıkıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Sassuolo, Juventus'u 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 03:59:00 -
Juventus son dakikada yıkıldı

Haftaya liderin 10 puan arkasında 6. sırada giren Juventus, puan tablosunun ortalarında yer alan Sassuolo'yu ağırladı.

Sassuolo, 44. dakikada Frattesi'nin golüyle öne geçti ancak Juventus, McKennie ile 76. dakikada skoru eşitledi. Misafir takım, Maxime Lopez'in 90+5. dakikada​​​​​​​ki golüyle Juventus'u sahadan puansız gönderdi.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolculardan Kaan Ayhan 90, Mert Müldür de 87 dakika ter döktü.

Sassuolo puanını 14'e çıkarırken, Juventus 15 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı
Dünya

Skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı! Canlı yayında başını açtırdı

Fransa'da İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayı olan Eric Zemmour, sokak röportajında, gerçekte tesettürlü olmadığı öğrenilen kadına canlı ..
Selçuk Özdağ'ın AK Parti hezeyanı! Sözleri alay konusu oldu
Siyaset

Selçuk Özdağ'ın AK Parti hezeyanı! Sözleri alay konusu oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, geçtiğimiz Temmuz ayında bir canlı yayındaki, "AK Parti'den yakın zamanda ciddi kop..
Kılıçdaroğlu yine paranoyaya bağladı! Skandal ifadeler kullandı
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine paranoyaya bağladı! Skandal ifadeler kullandı

Siyasi tartışma oluşturmak için yine devreye giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yarım kalan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay