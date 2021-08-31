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Spor Juventus Ronaldo'nun yerine o ismi transfer etti!
Spor

Juventus Ronaldo'nun yerine o ismi transfer etti!

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayrıldığı Juventus, eski futbolcusu Moise Kean'i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 10:57:00 - 2021-08-31 10:58:40
Juventus Ronaldo'nun yerine o ismi transfer etti!

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından eski futbolcusu Moise Kean'i kadrosuna kattığını açıkladı. Moise Kean'i 2019 yılında 27,5 milyon Euro karşılığında Everton'a gönderen Juventus, 21 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

İki yıl kiralama bedeli olarak Everton'a 7 milyon Euro ödeyecek olan Juventus, İtalyan golcünün satın alma opsiyonunun ise 28 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Moise Kean geçen sezonu PSG'de kiralık geçirmiş ve 41 maçta 17 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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