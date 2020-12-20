  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus, Parma deplasmanında şov yaptı
Spor

Juventus, Parma deplasmanında şov yaptı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 03:49:00 -
Juventus, Parma deplasmanında şov yaptı

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Ronaldo, Juventus adına farkı 3'e çıkaran golü attı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha buldu ve skor 4-0 oldu.

Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Milan ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.

13. haftanın açılış karşılaşmasında bugün Fiorentina konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kalırken, Sampdoria ise sahasında Crotone'yi 3-1 yendi.

Ligin 13. haftasında yarın 7 müsabaka daha oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!
Teknoloji

O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Saatte yaklaşık 1600 km ..
NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı
Gündem

NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!
Gündem

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik sözlerinden sonra hedefe konulan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in çıkışı, dini değerlere hakaret e..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay