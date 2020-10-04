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Spor Juventus-Napoli maçı öncesi koronavirüs darbesi
Spor

Juventus-Napoli maçı öncesi koronavirüs darbesi

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanması planlanan Juventus-Napoli maçı öncesi koronavirüs sebebiyle oynanmayacağı söylentileri çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:40:00 -
Juventus-Napoli maçı öncesi koronavirüs darbesi

Dünyada etkisini devam ettiren koronavirüs, futbolu da vurmaya devam ediyor. İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanması planlanan dev maç öncesi koronavirüs şoku yaşandı.

Koronavirüs sebebiyle, Juventus-Napoli maçının akıbeti, konuk ekibe getirilen seyahat yasağı nedeniyle oynanamayabilir.

Karşılaşma öncesi Napoli Kulübü, dün Piotr Zielinski ile bir teknik heyet mensubunun, bugün ise Makedon oyuncu Eljif Elmas'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Juventus Kulübü Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, ‘Juventus, Serie A takviminde öngörüldüğü üzere yarın akşam sahada olacak’ dendi.

Serie A'da bu sezon için belirlenen kurallar doğrultusunda takımların sadece bir kez maç erteleme talebi hakkı bulunuyor. Bu hakkını kullanan takımlar, yine aynı durumla karşı karşıya kalmaları halinde ya 11 kişiyle sahaya çıkacak ya da hükmen 3-0 yenik sayılacak.

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