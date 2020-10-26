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Spor Juventus kan kaybetmeye devam ediyor
Spor

Juventus kan kaybetmeye devam ediyor

Juventus İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında konuk ettiği Hellas Verona ile 1 puanı paylaşarak 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 03:42:00 -
Juventus kan kaybetmeye devam ediyor

İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip 60. dakikada Andrea Favilli ile 1-0 öne geçti.

İtalyan ekibi Juventus, bu gole 77. dakikada Dejan Kulusevski ile yanıt verdi: 1-1. Mücadelede başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1'er puanla çıktı. Bu sonuçla Juventus, 5. lig maçında 3. beraberliğini alırken puanını 9'a çıkardı ve puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. Hellas Verona da 8 puanla 8. sırada yer aldı.

Maçta Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Hellas Verona takımındaki milli futbolcu Mert Çetin sakatlığı sebebiyle maça çıkamadı. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedavisi sürdüğü için maçta yer alamadı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Cagliari-Crotone: 4-2, Benevento-Napoli: 1-2, Parma-Spezia: 2-2 ve Fiorentina-Udinese: 3-2.

Serie A'nın 5. haftası, yarın yapılacak Milan-Roma müsabakasıyla son bulacak.

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