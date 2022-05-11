Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Juventus Inter CANLI İZLE
İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Futbolseverler bu sebeple Juventus-Inter maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, İtalya Kupası finali hangi kanalda?
İtalya Kupası sahibini buluyor. Final maçında Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Juventus Inter CANLI İZLE
Juventus ile Inter bu gece yani 11 Mayıs Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi TRT Spor naklen yayımlayacak.
Juventus-Inter muhtemel 11'ler:
Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Sciglio, Miretti, Arthur, Rabiot, Dybala, Kean, Vlahovic
Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Dimarco, Barella, Hakan, Dumfries, Brozovic, Perisic, Correa, Martinez