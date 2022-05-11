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Spor Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Juventus Inter CANLI İZLE
Spor

Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Juventus Inter CANLI İZLE

İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Futbolseverler bu sebeple Juventus-Inter maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, İtalya Kupası finali hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 17:37:00 -
Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Juventus Inter CANLI İZLE

İtalya Kupası sahibini buluyor. Final maçında Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?

Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Juventus Inter CANLI İZLE

Juventus ile Inter bu gece yani 11 Mayıs Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi TRT Spor naklen yayımlayacak.

Juventus-Inter muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Sciglio, Miretti, Arthur, Rabiot, Dybala, Kean, Vlahovic

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Dimarco, Barella, Hakan, Dumfries, Brozovic, Perisic, Correa, Martinez

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