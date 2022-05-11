Juventus Inter maç sonucu! İtalya Kupası'nı kim kazandı?
İtalya Kupası finalinde Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Juventus Inter maçı ne oldu?
İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Juventus ile Inter zorlu finalde karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Juventus Inter maç sonucu! İtalya Kupası'nı kim kazandı?
Juventus-Inter maçı TSİ 22.00’de başladı. Mücadeleye Inter hızlı başladı ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı. Juventus 50 ve 52'de peş peşe bulduğu gollere 2-1 üstünlüğü sağladı. Maç Juventus'un üstünlüğüyle devam ediyor.