  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus Inter maç sonucu! İtalya Kupası'nı kim kazandı?
Spor

Juventus Inter maç sonucu! İtalya Kupası'nı kim kazandı?

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Juventus Inter maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 22:40:00 - 2022-05-11 23:14:56
Juventus Inter maç sonucu! İtalya Kupası'nı kim kazandı?

İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Juventus ile Inter zorlu finalde karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Juventus Inter maç sonucu! İtalya Kupası'nı kim kazandı?

Juventus-Inter maçı TSİ 22.00’de başladı. Mücadeleye Inter hızlı başladı ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı. Juventus 50 ve 52'de peş peşe bulduğu gollere 2-1 üstünlüğü sağladı. Maç Juventus'un üstünlüğüyle devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay