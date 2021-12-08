  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus grubu lider olarak tamamladı
Spor

Juventus grubu lider olarak tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Juventus, sahasında Malmö ile kozlarını paylaştı. Juventus, karşılaşmayı 1-0 kazanarak grubu lider olarak bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:31:00 -
Juventus grubu lider olarak tamamladı

Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırladı. İtalyan ekibi rakibini 1-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı.

Juventus'un golünü 18. dakika Moise Kean kaydetti.

Bu sonucun ardından son 16 turuna lider çıkan Juventus grubunu 15 puanla tamamladı.

Puan durumu:

Juventus : 15

Chelsea: 13

Zenit: 5

Malmö: 1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini açıkladı
Gündem

Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, İstanbul ve İzmir için büyük depremlerin tarihini verdi.
Benzin ve motorine yine zam geldi
Ekonomi

Benzin ve motorine yine zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 77, motorinin litre fiyatına ise 31 kuruş zam geldi.
Avrupa'yı arkasına alan Gezi finansörü Osman Kavala'dan hadsiz açıklama!
Gündem

Avrupa'yı arkasına alan Gezi finansörü Osman Kavala'dan hadsiz açıklama!

Gezici vandalların finansörü Osman Kavala, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kendisi için Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay