Juventus grubu lider olarak tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Juventus, sahasında Malmö ile kozlarını paylaştı. Juventus, karşılaşmayı 1-0 kazanarak grubu lider olarak bitirdi.
Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırladı. İtalyan ekibi rakibini 1-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı.
Juventus'un golünü 18. dakika Moise Kean kaydetti.
Bu sonucun ardından son 16 turuna lider çıkan Juventus grubunu 15 puanla tamamladı.
Puan durumu:
Juventus : 15
Chelsea: 13
Zenit: 5
Malmö: 1