Juventus grubu garantiledi
İtalya Serie A'da lider Napoli'nin 16 puan gerisinde kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla ilerliyor. Juventus, Zenit'i 4-2'lik skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Juventus evinde Zenit'i konuk etti.
Torino ekibi, Paulo Dybala'nın 12', 58'(p), 73' Federico Chiesa ve 82. dakikada Alvaro Morata'nın kaydettiği gollerle rakibini 4-2 mağlup etti.
Rus ekibinin golleri ise 26' Leonardo Bonucci(k.k.) ve 90+2' Sardar Azmoun'dan geldi.
Bu sonucun ardından Juve grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Zenit ise 3 puanda kaldı.