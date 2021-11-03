  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca'dan 'ikinci doz' uyarısı

Biden'a büyük şok! İktidarı elden gidiyor

Kılıçdaroğlu'nun "geliyoruz" sözlerine AK Parti'den tokat gibi cevap

AK Parti'den yeni kanun teklifi... Artık tarih olacak

Ağır çatışmalar yaşanıyor! Başkente 350 kilometre kala OHAL ilan ettiler

'Kürdistan'a sessiz kalan Akşener'e HDP'li Buldan'dan cevap: Kürtler yaşıyor olabilir ama orası Türkiye! #HevalMeral

Provokatörlük yapan öğretmene tepkiler çığ gibi: Bu hastalıklı bakış açısının çocuklarımıza aşılanmaya çalışılması...

Öldü sanılıp morga kaldırılmıştı... İlk kez konuştu

Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Suriye'de hareketlilik başladı!

Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birlikte yapabiliriz
Spor Juventus grubu garantiledi
Spor

Juventus grubu garantiledi

İtalya Serie A'da lider Napoli'nin 16 puan gerisinde kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla ilerliyor. Juventus, Zenit'i 4-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 02:15:00 -
Juventus grubu garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Juventus evinde Zenit'i konuk etti.

Torino ekibi, Paulo Dybala'nın 12', 58'(p), 73' Federico Chiesa ve 82. dakikada Alvaro Morata'nın kaydettiği gollerle rakibini 4-2 mağlup etti.

Rus ekibinin golleri ise 26' Leonardo Bonucci(k.k.) ve 90+2' Sardar Azmoun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Juve grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Zenit ise 3 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin S-400 yaptırımına rest!
Dünya

ABD'nin S-400 yaptırımına rest! "S-500 de satabiliriz"

Amerika Birleşik Devletleri, S-400 hava savunma sistemleri alan ülkelere yaptırım uygularken Rusya, ihracat anlaşmaları kapsamında yakında, ..
Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler
Gündem

Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler

Türkiye Gençlik Birliği, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor

Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay