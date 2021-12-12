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Spor Juventus deplasmanda Venezia'ya takıldı
Spor

Juventus deplasmanda Venezia'ya takıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, Venezia ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 09:48:00 -
Juventus deplasmanda Venezia'ya takıldı

Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Venezia, ligde üst sıralara çıkmaya çalışan Juventus'u ağırladı.

Konuk takım, 32. dakikada Alvaro Morata ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Ev sahibi takım, 55. dakikada Mattia Aramu ile beraberlik golünü buldu. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve iki takım 1'er puana razı oldu.

28 puanla 6. sırada kalan Juventus, maç eksiği olan lider Milan ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Venezia ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.

Ligin 17. haftasında bugün oynanan diğer maçta Fiorentina, Salernitana'yı 4-0 yendi.

 

 

 

 

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